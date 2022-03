Drohende Wasserknappheit: Wie viel Wasser verbrauche ich im Alltag?

Trinkwasser wird knapper, Dürren werden häufiger. Viele Regionen auf der Welt leiden unter Wasserstress. Wie es da in Deutschland aussieht und wie viel Wasser du so im Alltag wirklich verbrauchst, checkst du hier.

Im Jahr 2100 landen wir bei einer Erderwärmung von 3 Grad - wenn wir so weitermachen. Das zeigt der aktuelle Bericht des Weltklimarats. Wenn das eintritt, wird für mehr als ein Drittel der Menschen in Südeuropa das Wasser knapp. Das kann Ernteausfälle und Lebensmittelknappheit zur Folge haben - und das würden auch wir in Mitteleuropa spüren.

Die Vereinten Nationen (UNO) erkannten 2010 den Zugang zu Wasser offiziell als Menschenrecht an. Das hatte den Druck auf die Regierungen erhöht, für einen sicheren Zugang zu sauberem Wasser zu sorgen. Die EU hat den Zugang zu Wasser bis heute nicht als Menschenrecht anerkannt.

Weltweit sind 17 Staaten von "extrem hohem Wasserstress" betroffen. Das bedeutet, dass sie fast alle zur Verfügung stehenden Wasserressourcen verbrauchen. Das zeigt der Wasserrisiko-Atlas des World Resource Institute.

Was bedeutet Wasserknappheit für uns in Deutschland?

Auch in Deutschland gibt es Regionen, die unter hohem Wasserstress leiden. Heißt: Die Konkurrenz um die Ressource wächst. Durch die Hitzesommer wurde deutlich, dass Wasser auch bei uns zu einem knappen Gut werden kann - zwar nicht direkt für die Verbraucher*innen, aber zum Beispiel für die Landwirtschaft. Wie aber auch Geschäfte mit Wasser gemacht werden, zeigt der ARD-Spielfilm "Bis zum letzten Tropfen":

"Die Handlung, Personen und Unternehmen in diesem Film sind frei erfunden. Der Rest leider nicht." Das ist am Ende des Spielfilms zu lesen. Die gleichnamige Doku dazu gibt's ab dem 17. März in der ARD-Mediathek.

Über einen ähnlichen Fall in Frankreich und die großen Probleme, die dadurch für die Region entstehen, hat das Y-Kollektiv vor drei Jahren einen Film gemacht:

Wie viel Wasser verbrauche ich im Alltag?

Einen Topf Nudeln aufgesetzt, unter die Dusche gesprungen, eine Wäsche angeschmissen und schon hast du einiges an Wasser verbraucht. Vielmehr fließt aber in den virtuellen Wasserverbrauch. Das ist das Wasser, das nötig ist, um die Lebensmittel und Gegenstände herzustellen, die du konsumierst. Also auch Schokolade, Kaffee, Butter verbrauchen Wasser. Genauso wie Zigaretten, deine Kleidung oder auch dein Smartphone.

Wie viel Wasser du im Alltag verbrauchst, also deinen persönlichen Wasserfußabdruck, kannst du dir in der "Wasserampel" anzeigen lassen. Bei allen Produkten und Alltagsgegenständen findest du auch Infos dazu, wie viel Wasser sie verbrauchen.

Wie kann ich Wasser sparen?

Wenn deine "Wasserampel" insgesamt ziemlich rot ist, fragst du dich vielleicht, wie du das ändern könntest. In den einzelnen Kategorien der "Wasserampel" findest du Tipps, wie du persönlich konkret den Wasserverbrauch in den jeweiligen Bereichen reduzieren könntest.

Trockenheit sichtbar machen: So kannst du mithelfen

Bei dir in der Nähe gibt es auch einen Bach oder Fluss, der eigentlich mal Wasser geführt hat? Oder einen ausgetrockneten See? Das kannst du bei der Crowd-Science-Aktion melden! Damit hilfst du, diese Veränderungen der Natur sichtbar zu machen und sie können wissenschaftlich untersucht werden. Die Daten werden dann von einem Grundwasserökologen und seinem Team von der Universität Koblenz-Landau ausgewertet und auch in einer Karte veröffentlicht.

Die Aktion #unserWasser ist Teil der ARD und soll auf die drohende Wasserknappheit aufmerksam machen.

