Durch die Corona-Krise heißt es dieses Jahr für die meisten: Urlaub im eigenen Land! Aber Leute, ganz ehrlich: Deutschland ist ein super Urlaubsland! Die schönsten Ziele für deinen Urlaub in Deutschland gibt's hier.

Ganz grundsätzlich vorweg: In Deutschland gibt es unendlich viele wunderschöne Plätze, die definitiv einen Urlaub wert sind. Unsere persönliche Top 8 haben wir hier zusammengestellt - die Reihenfolge ist keine Wertung 😉

Auflagen der Tourismusbranche in den Bundesländern unterschiedlich Bitte beachte trotzdem, dass es auch in Deutschland in den verschiedenen Bundesländern noch verschiedene Auflagen oder Einschränkungen in der Tourismusbranche geben kann. Auch vor deinem Urlaub in Deutschland musst du checken, was in deinem Urlaubsort erlaubt ist und was nicht. Infos dazu findest du auf den Websites der verschiedenen Landesregierungen.

Urlaub an der Ostsee

1️⃣ Fischland-Darß-Zingst in Mecklenburg-Vorpommern

Eigentlich sagt dieses Bild schon alles 👇😍

Komplett unbekannt ist dieser Urlaubsort natürlich nicht, aber im Vergleich zu Rügen oder Usedom nicht so sehr überlaufen und dabei sooooo wunderschön. Auf der Halbinsel kannst du in wunderschöner Naturlandschaft abschalten und am weißen Sandstrand mal richtig abschalten. Plus: Das Meer ist "immer da" und du musst nicht, wie an der Nordsee immer auf Ebbe- und Flut-Zeiten achten.

Urlaub an der Nordsee

2️⃣ Krummhörn - Greetsiel in Niedersachsen

Ostfriesland wie aus dem Bilderbuch: Hier steht der bekannte Pilsumer Leuchtturm, den die meisten wahrscheinlich von Deutschlands bekanntestem Ostfriesen "Otto" kennen 👇

Pilsumer Leuchtturm | Canon EOS 5D Mark IV | Canon EF 35mm f/2 IS #pilsum #pilsumerleuchtturm #pilsumlighthouse #deich #norddeich #greetsiel #norddeutschland #ostfriesland #nordsee #nordseeküste #leuchtturm #lighthouse #schaf #deichschaf #landscape #landscapephotography #landschaftsfotografie #naturephotography #photographer #ostfrieslandmomente #sheep #photographylife paulrogel, Instagram , 3.10.2019, 18:08 Uhr

In Krummhörn - Greetsiel an der Nordsee gibt es alles, was man von einem Urlaub an der Nordsee erwartet: Das Meer in Abwechslung mit dem Watt, Leuchttürme, Schafe und einen Hafen mit süßen, kleinen Krabbenkuttern 🧡

Urlaub am Bodensee

3️⃣ Bodensee in Baden-Württemberg

Wenn es nicht direkt das Meer sein muss und vielleicht die Fahrt an die Nord- oder Ostsee etwas zu weit ist, steht der Bodensee dem Urlaub an der See in nichts nach 👇

Es gibt auch schönes Wetter in Deutschland. Ein verträumter Blick auf das abendliche Überlingen am Bodensee😍 #überlingen #überlingenambodensee #bodensee #lakeconstance #heimat #badenwürttemberg #germany #lake #travel #travelphotography #sky #sunset #water #lights #reflection #nikon #nikonphotography #tamron #tamrondeutschland #adobelightroom #adobephotoshop #dfbilderkunst dfbilderkunst, Instagram , 11.5.2020, 17:21 Uhr

Lange Spaziergänge mit dem Blick auf das unendlich weit scheinende Wasser, ein Bummel durch schöne Gässchen mit vielen kleinen Geschäften in Überlingen oder eine kleine Schiffsfahrt zur Insel Mainau. Erholung ohne Langeweile garantiert!

Urlaub voller Rheinromantik

4️⃣ Oberes Mittelrheintal – Bingen bis Koblenz in Rheinland-Pfalz

Burgen, Weinberge, gemütliche Städtchen und Dörfer prägen diese Region, die nicht "einfach nur" wunderschön ist - das obere Mittelrheintal zwischen Bingen und Koblenz ist sogar seit 2002 als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt. Kann man sich nicht wirklich wundern, bei so einer Aussicht während einer Wanderung 👇🤩

Urlaub am Schrecksee

5️⃣ Schrecksee bei Bad Hindelang im Allgäu

Als das erste Mal ein Bild vom Schrecksee in unsere Timeline gespült wurde und wir noch nicht wussten, wo dieser See liegt, waren wir uns sicher: Das muss irgendwo in Neuseeland sein - da gibt es doch so viel unfassbar schöne Natur. Den langen Flug kannst du dir dafür aber sparen: Der See liegt tatsächlich in Bayern 👇

Die letzten Schneefelder am Schrecksee schmelzen in der Sommersonne | Juli 2016 #wanderlust #mountainstories #bergsehnsucht #schrecksee #hinterstein #landsbergerhütte #badhindelang #allgäu #allgäuliebe #bergpic #photorookie2020 @bergwelten friiitz, Instagram , 12.5.2020, 20:35 Uhr

Wenn du in deinem Urlaub dem Hochgebirgssee einen Besuch abstatten willst, dann pack deine Wanderschuhe ein! Es gibt viele schöne Routen, die dich am Ende zu einem der schönsten Seen der Welt führen.

Urlaub in märchenhafter Stadt-Kulisse

6️⃣ Rothenburg ob der Tauber in Bayern

Wer Lust auf einen kleinen Ausflug in ein Städtchen hat, das aussieht, als wäre es noch mitten im Mittelalter, der sollte mal in Rothenburg ob der Tauber vorbeischauen. Mit vielen kleinen, süßen Gässchen, Fachwerkhäusern und hübschen Plätzen kannst du dich ein bisschen fühlen, wie im Märchen 👇🤴

Leider ist die Stadt teilweise recht touristisch geprägt, aber das tut der Schönheit und Einzigartigkeit keinen Abbruch - einen kurzen Besuch ist diese märchenhafte Stadt allemal Wert.

Urlaub in der sächsischen Schweiz

7️⃣ Das Elbsandsteingebirge in Sachsen

Wenn du dieses Bild siehst, ganz ehrlich: Hättest du gedacht, dass dieses Foto in Deutschland entstanden ist? 👇

Nur 2 Minuten Licht bekam ich an diesem Morgen im Basteigebiet. ☀️ I became only two minutes of light on this morning in Saxon Switzerland.☀️ #elbsandsteingebirge #sächsischeschweiz #saxonswitzerland #saxonytourism #sogehtsaechsisch #simplysaxony #visitgermany #sachsen #saxony #deutschland🇩🇪 #sandstein #nature #naturephotography #landschaftsfotografie #lonelyness #landscapelovers #beautyofnature #beautifuldestinations #nature_perfection #naturelover #wanderlust #wandern #hiking #naturfotografie #nature_of_our_world #travelphotography #traveldestination #bestgermanypics #dresden_bilder #nikonphotography @saxonytourism @saechsischeschweiz dresden_bilder, Instagram , 9.5.2020, 9:07 Uhr

Dieses Bild ist ganz im Osten Deutschlands entstanden: In der sogenannten "sächsischen Schweiz". Dort ragt das Elbsandsteingebirge mitten in einer spektakulären Naturlandschaft hervor und sorgt für außergewöhnliche Felsformationen, wie beispielsweise die "Bastei" im Elbsandsteingebirge. Hier kannst du tagelang wandern gehen und wirst immer wieder mit anderen schönen Aussichten belohnt.

Urlaub im Spreewald

8️⃣ Spreewald in Brandenburg

Was auf den ersten Blick vielleicht erstmal wie ein Rentner-Ausflugsziel mit Gurken-Tasting klingt, ist tatsächlich eigentlich ziemlich cool! Oder hättest du keine Lust auf eine Kanutour im idyllischen Grün? 👇

Neben der bekannten "Spreewaldgurke" hat der Spreewald besonders viele Wasserstraßen durch wunderschöne Natur zu bieten. Wer sich auf dem Wasser nicht so wohl fühlt, kann hier auch auf vielen Rad- und Wanderwegen die Gegend erkunden. Hier kann man gut einfach mal abschalten.