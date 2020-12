Ein YouTube-Dad, der dir hilft, den Ölstand bei deinem Auto zu checken oder Regale aufzuhängen. Ein Mann, der auf Insta mit seinen Car-Karaoke-Videos viral geht. Und lustige Promi-Dads, die alle feiern. Zum Vatertag haben wir für euch die coolsten Dad-Accounts gesammelt.

„Dad, how do I?“ – so klappt Reifen wechseln, Ölstand checken oder Regal aufhängen

Eine Frage, die wir unseren Eltern in unserem Leben wahrscheinlich schon eine Millionen Mal gestellt haben: „Wie geht das?“

Rob kennt das auch aus seinem eigenen Leben: Seine zwei Kinder sind schon erwachsen, löchern ihn aber immer noch mit Fragen wie: „Dad, was mache ich mit einer verstopften Spüle? Wie wechsele ich einen Reifen? Wie hänge ich ein Regal auf?“

Deshalb dachte er, er teilt die Antworten einfach mal in Form von kleinen Tutorials mit der Welt: Auf seinem YouTube-Account "Dad, how do I?". Offiziell ist er YouTube am 1. April beigetreten. Am Vatertag, am 21. Mai, hat er schon krasse 1,29 Millionen Abonnenten. 😱

Seine Videos sind aber auch einfach mega hilfreich. Und die User sind nicht nur von der Anleitung begeistert, sondern auch froh, Hilfe von (diesem fremden) Dad zu bekommen.

In den Kommentaren heißt es zum Beispiel: „Mein Dad ist vor ein paar Jahren gestorben, deshalb weiß ich diesen Channel wirklich zu schätzen.“

Car-Karaoke: Uwe Baltner hat einen Instagram-Hype ausgelöst

Beyoncé und Megan Thee Stallion, Milky Chance, Drake, Apache207, Ariana Grande und Justin Bieber…wir könnten hier noch stundenlang aufzählen, wen Uwe Baltner alles schon in seinen Car-Karaoke-Videos gecovert hat.

Seine Song-Interpretationen werden international gefeiert – von 1,7 Millionen Abonnenten!

Diese coolen Promi-Dads feiert das Netz

Und dann gibt es da natürlich noch die Promi-Dads, die wahrscheinlich alle witzig finden – nur ihre eigenen Kinder eben nicht.

Ein Beispiel: Der US-Moderator Jimmy Kimmel, der in einem Video mit seiner Tochter behauptet, er hätte all ihre Halloween-Süßigkeiten gegessen. Seitdem machen Jahr für Jahr mega viele Eltern bei der „I Told My Kids I Ate All Their Halloween Candy“-Challenge mit und schicken Clips ein, in denen sie die Aktion zu Hause nachspielen. Ziemlich fies! Für viele aber auch ziemlich lustig…

Okay, kanyedoingthings ist kein klassischer Dad-Account und stammt auch nicht von ihm selbst. (Lustige) Einblicke ins Familienleben von Kanye West gibt es hin und wieder aber trotzdem.

Kanye dressing up as Dino kanyedoingthings, Instagram , 1.11.2019, 18:07 Uhr

Und natürlich darf auch der Papa, der für seine fies-witzigen Sprüche über seine Frau und Kinder bekannt ist, nicht fehlen: Ryan Reynolds.