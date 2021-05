Wer am Vatertag etwas mit seinen Freunden unternehmen möchte, muss genau auf die Corona-Lage schauen. Was in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz erlaubt ist, checkst du hier:

Kontaktbeschränkungen

Auch am Feiertag gelten die Corona-Kontaktbeschränkungen. Das heißt: Es dürfen sich nur zwei Haushalte mit maximal fünf Personen treffen.

Wo die Inzidenz über 100 liegt und deshalb die Corona-Notbremse gilt, sind die Regeln sogar noch schärfer: Hier sind nur Treffen mit einer weiteren, nicht zum Haushalt gehörenden Person erlaubt.

Wenn man mit mehr Leuten unterwegs ist, muss man den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.

Ausnahme gibt es für alle, die als vollständig geimpft oder genesen gelten und das auch nachweisen können. Sie müssen nicht mehr mitgezählt werden. Auch Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt.

Hier: Aktuelle Corona-Regeln und Inzidenzen in deiner Region

Alkohol

In Rheinland-Pfalz ist Alkoholtrinken in der Öffentlichkeit generell verboten. Allerdings haben Restaurant, Gaststätten und Cafés in Regionen mit einer Inzidenz unter 100 ihren Außenbereich geöffnet. Es gibt aber zwei Voraussetzung: Wer dort sitzen will, muss vorab reservieren und einen aktuellen negativen Corona-Schnelltest vorzeigen.

In Baden-Württemberg bleiben Biergärten und Co. am Vatertag noch zu. Außerdem haben Städte und Gemeinden laut der geltenden Corona-Verordung des Landes die Möglichkeit, den Verkauf von Alkohol als "to go"-Getränk zu verbieten. Sie können auch Bereiche - zum Beispiel öffentliche Plätze - festlegen, in denen kein selbst mitgebrachter Alkohol getrunken werden darf.

Ausgangsbeschränkungen

Hier kommt es ganz darauf an, wo du wohnst. Wenn deine Stadt oder dein Kreis eine Inzidenz über 100 hat, gilt die sogenannte Notbremse. Dann ist spätestens um 22 Uhr Schluss mit feiern - lokal kann die Ausgangssperre sogar noch früher in Kraft treten.

Wohnst du in einer Region mit Inzidenz unter 100, gibt es keine zeitlichen Beschränkungen.

Kontrollen

Achtung - die Polizei hat angekündigt, am Feiertag die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bußgeld rechnen.