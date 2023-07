Virtuelle Bahnfahrt

Im März 2017 wird die Feuerwehr zu einem brennenden Haus gerufen. Bei den Löscharbeiten finden die Einsatzkräfte später eine Leiche. Der tote Mann ist aber nicht an Verbrennungen gestorben. Was sollte der Brand also verdecken?

+++

Info: Nach dieser Podcastfolge sind wir in der Sommerpause und am 13. September wieder zurück.

Hier geht es zur 7. Staffel des BAYERN 3-True-Crime-Podcast "Unter Verdacht": https://www.ardaudiothek.de/sendung/true-crime-unter-verdacht/78029956/

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

+++

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Wie kam es zum Brand und wer ist der Tote? Wer ist dafür verantwortlich?

(16:50) Der Experte - Kann man mit VR-Brillen Einbrüche verhindern? Kriminologe Dr. Dominik Gerstner forscht dazu am Max-Planck-Institut in Freiburg.

(31:50) Unsere letzten Worte vor der Sommerpause - Wir denken an euch!

+++

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.