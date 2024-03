Cringe - Ist das wirklich das Jugendwort 2021?!

Zu Beginn dieser Folge möchten Vika & Walerija mit euch anstoßen! Worauf genau? Egal – Hauptsache mit Kristallglas. Am besten mit den Gläsern, die wir von unseren russischen Großeltern geerbt haben. Das bringt uns zur Frage der Woche: Gibt es irgendwas, was es nur bei unserer russischen Familie gab, an das wir uns gerne erinnern? Wir laden euch in dieser Folge in die russischen Wohnungen unserer Familie ein. Also zumindest imaginär. Was ihr hier finden werdet? Bei Walerijas Oma gibt’s viele Holzschachteln und Figuren, alte Tischkalender aus der Sowjetunion und eine Katze mit Migrationsgeschichte. Bei Vikas Familie müsstet ihr zuerst nach einem bestimmten Rhythmus klingeln und dann auf jeden Fall Hauspantoffeln – auch bekannt als „Tapatschki“ – anziehen. Aber wundert euch bitte nicht, wenn es nicht super aufgeräumt ist, okay? Denn das hat legitime Gründe!

Wir fragen uns: Was fanden wir gut und möchten es in unsere Zukunft mitnehmen und behalten? Und was eher nicht?

Im Njetztalk sprechen wir dann über das Thema, das viele Social Media-Feeds geflutet hat: Der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist im sibirischen Straflager gestorben. Das Thema beschäftigt auch euch: Anna hat uns geschrieben, nachdem sie ein Video von trauernden Menschen in Russland gepostet hat und dann eine Diskussion mit ihrer Oma zum Thema Propaganda führen musste. Wird sich jetzt nach Nawalnys Tod etwas für Russland und die bevorstehenden Wahlen ändern? Elizaveta Kuznetsova ist Politikwissenschaftlerin am Weizenbaum Institut, forscht zum Thema digitale Propaganda und hat das für uns in dieser Folge eingeordnet.

+++ Hinweis: Diese Folge wurde am 27. Februar 2024 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

