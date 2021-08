Krasse Bilder und Schlagzeilen aus Afghanistan sind aktuell überall in den Medien. Die Taliban haben die Macht in Afghanistan übernommen und die Lage ist chaotisch. Was da gerade passiert, checkst du hier.

Wer sind die Taliban eigentlich?

Die Taliban sind eine radikal-islamistische militärische Organisation, die also unter anderem den Islamischen Staat anstrebt. Sie haben eine strenge Auslegung des islamischen Rechts, der Scharia. Beispielsweise dürfen unter diesem Recht Frauen ihr Zuhause nur unter Auflagen verlassen und Musik ist verboten.

Was passiert gerade in Afghanistan?

Mitte April dieses Jahres wurde entschieden, dass internationale (US und NATO-)Truppen, die Afghanistan in den letzten Jahren unterstützt hatten, aus dem Land abziehen. Daraufhin hatte sich die Sicherheitslage in Afghanistan immer weiter verschlechtert. Die radikal-islamischen Taliban hatten, teilweise mit Kämpfen, immer mehr Städte unter ihre Kontrolle gebracht. In den letzten Wochen ging das schneller als viele gedacht hatten.

Warum sind internationale Truppen in Afghanistan? Die USA hatten nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, zu denen sich die afghanische Terrororganisation Al-Qaida bekannt hatte, den sogenannten "Krieg gegen den Terror" ausgerufen und die Mission "Enduring Freedom" (später "Resolute Support"). Der Plan war, in Afghanistan einzumarschieren und dort die Al-Qaida, die Taliban und andere Organisationen zu bezwingen und "Demokratie herzustellen". Die Bundeswehr mit ungefähr 40 anderen Ländern waren an diesem Einsatz beteiligt, der unzählige Tote hervorgebracht hat. Anfangs sollte die Taliban bezwungen werden, dann wollte man die afghanische Armee und generell demokratische Strukturen in Afghanistan aufbauen.

Ein Grund für die schnelle Machtübernahme der Taliban soll das afghanische Militär sein: Viele Kommandeure der afghanischen Armee seien geflohen, Soldaten waren teilweise schlecht ausgestattet, hätten keine Munition und kein Gehalt erhalten, sagt ARD-Afghanistan-Korrespondentin Silke Diettrich.

Die Taliban hatten in den letzten Wochen eine friedliche Machtübernahme angekündigt. Mittlerweile haben sie selbst den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kabul eingenommen und den Krieg für beendet erklärt, da sie nun die Macht übernommen haben. Zehntausende sind deshalb auf der Flucht. Am Montagmorgen versuchten tausende Menschen in Kabul, einen Platz auf einem Evakuierungsflug zu bekommen.

Wenn Menschen versuchen zu überleben… Flughafen #Kabul .. (Video nicht von meinen Quellen, deshalb weiß ich keine Uhrzeit und ob heute oder gestern.. ) #Afghanistan https://t.co/0GaRGPv4PI

Präsident Ashraf Ghani hat Afghanistan verlassen mit der Begründung, Blutvergießen verhindern zu wollen. Daher sei das der friedlichste Weg, wenn es den Taliban um die Entmachtung des Präsidenten ginge.

Was hat das mit Deutschland zu tun?

Wegen der Verschlechterung der Sicherheitslage hatte Deutschland Abschiebungen nach Afghanistan ausgesetzt:

Auch Deutschland hat Mitarbeiter*innen und Soldat*innen in Afghanistan stationiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel soll heute gesagt haben, dass Deutschland rund 10.000 Menschen aus Afghanistan evakuieren will. Mehr dazu kannst du hier nachlesen:

Flucht aus Afghanistan - Merkel will 10.000 Menschen retten lassen