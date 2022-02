auf Whatsapp teilen

In den Wochen vor Weihnachten wird man auf Social Media und in der Werbung so sehr mit Infos überhäuft, dass man am Ende gar nicht mehr genau weiß, was für den Geldbeutel, die Umwelt und ja - auch für die Weihnachtsstimmung - gut ist. Hier erfährst du, welche Optionen es gibt und was die Ökochecker dazu sagen.