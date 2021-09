Auch dieses Jahr werden die Weihnachtsmärkte noch etwas anders aussehen als vor Corona – klar. Das Land hat jetzt aber bekanntgegeben, dass Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg generell erlaubt sind - yay! Wir haben für dich gecheckt, wo und wie sie in diesem Jahr stattfinden sollen.

Wir sammeln hier aktuell angekündigte Termine. Weil die Corona-Lage im Winter aber noch nicht genau vorhergesagt werden kann, kann es nachträglich zu Änderungen kommen.

Diese Corona-Regeln gelten auf den Weihnachtsmärkten in BW

Wegen der aktuellen vierten Welle der Corona-Pandemie werden auf den Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg klare Regeln gelten:

Maskenpflicht

3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) mit Zugangskontrollen, ggf. mit Bändchen

an Ständen mit Essen/Trinken oder bei Fahrgeschäften: zusätzliche Kontrolle des Status (geimpft, genesen, getestet)

an Ständen, die z.B. Socken oder Brot zum Mitnehmen anbieten: keine zusätzliche Kontrolle

wird von der Landesregierung der Corona-Alarmzustand ausgerufen, gilt die 2G-Regel, also geimpft oder genesen

In diesem Artikel findest du Informationen zu den Weihnachtsmärkten in

Baden-Baden

Pforzheim

der Ravennaschlucht

Freiburg

Karlsruhe

Rastatt

Ludwigsburg

Ettlingen

Esslingen am Neckar

Mannheim

Heidelberg

Ulm und Neu-Ulm

Stuttgart

Schwetzingen

Reutlingen

Tübingen

Bisingen (Burg Hohenzollern)

DAS GILT GERADE IN BW UND RLP

Der Christkindelsmarkt ist im Moment vom 25. November bis zum 6. Januar 2022 geplant. Auf der Seite der Stadt Baden-Baden gibt es sogar einen Countdown und Ankündigungen, die jetzt schon richtig Bock auf Weihnachtsmarkt machen: In der Park- und Gartenanlage Lichtentaler Allee soll es wieder Buden, Glühwein, leckeres Essen, Showprogramm und Weihnachtsstimmung geben.

Dabei gibt es aber natürlich ein Schutzkonzept passend zur dann geltenden Verordnung. Mehr Infos folgen bald.

Wusstest du eigentlich, dass Ed Sheeran den Christkindelsmarkt so gut fand, dass er Baden-Baden zu seinem Lieblingsort in Deutschland erklärt hat?!

Die ganze Story bekommst du hier

Wie es dieses Jahr mit dem Weihnachtsmarkt in Pforzheim aussieht, ist noch nicht ganz durch. Hier folgen bald weitere Infos!

Auch der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht soll 2021 wieder am Start sein! Zur Sicherheit mit Maßnahmen wie einer 3G-Regelung (Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete) und Zulassungsbeschränkungen (du musst dir vorab online ein Ticket für einen bestimmten Zeit-Slot kaufen).

Die Tickets kosten freitags 5 Euro, Samstag und Sonntag 5,50 Euro. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre haben in Begleitung eines Erziehungsberechtigten freien Eintritt. Gruppen ab 20 Personen bekommen 50 Cent Rabatt. Buchen kannst du ab Oktober 2021.

Das sind die Termine:

Freitag: 26.11./3.12./10.12./17.12. immer von 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Samstag: 27.11./4.12./11.12./18.12. immer von 14.00 Uhr bis 21:00 Uhr

Sonntag: 28.11./5.12./12.12./19.12. immer von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Auch in Freiburg soll es in diesem Jahr wieder traditionelle Weihnachtsmarkt-Stimmung geben! Vom 18.11. - 23.12.2021 sieht es dann hoffentlich wieder so aus:

Yeah, Weihnachtsmarkt! Wer ist schon alles eine Runde auf dem Riesenrad mitgefahren?😆🙋 . . . #unserfreiburg #xmas #chrismas #chrismasmarket #weihnachtsmarkt #city #whatthefreiburg #freiburgimbreisgau #freiburgram #wirsindfreiburg #typischfreiburg #heimat #freiburg #freiburgliebe #bächle #visitfreiburg #lovingfreiburg #instagram #freiburgcity #schwarzwald #vorort #südbaden #schwarzwald #riesenrad

Wie die Stadt Karlsruhe mitteilt, startet der Karlsruher Christkindlesmarkt 2021 früher, nämlich schon vom 23.11. bis 23.12.2021 auf dem Marktplatz und in den angrenzenden Bereichen des Friedrichsplatzes. Wie genau das dieses Jahr aussehen wird, steht auf der Seite der Stadt zwar noch nicht, wir haben aber schon mal ein bisschen Bildmaterial zum Einstimmen gefunden:

Singendes Rentier auf dem Weihnachtsmarkt gesichtet! Es singt den ganzen Tag Weihnachtslieder für euch! Wer weiß, wo's es zu finden oder besser gesagt zu hören ist? #dasdingkarlsruhe #karlsruhe #wirsindkarlsruhe #dasding #karlsruhecity #welovekarlsruhe #badischbynature #weihnachten #rentier #rudolph #xmas #singendesrentier #weihnachtsmarkt #letitsnow #sweet #winter #animal #rendeer

2020 gab es in Rastatt einen Drive-in-Weihnachtsmarkt, 2021 hoffen viele wieder auf den traditionellen Weihnachtsmarkt und die SchlossWeihnacht. Ein offizielles Statement zu den Plänen für dieses Jahr gibt es bisher noch nicht, dafür aber den Hinweis "Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie stehen die Planungen für 2021 teilweise noch aus. Wir bitten hierfür um Verständnis". Das ist aber immerhin kein "Nein". 👀

Auch in Ludwigsburg soll der Weihnachtsmarkt laut aktuellem Stand in diesem Jahr wieder stattfinden. Geplant ist von 23. November bis 22. Dezember, täglich von 11:00 bis 21:00 Uhr auf dem barocken Marktplatz.

Der Ettlinger Sternlesmarkt soll vom 25. November bis zum 28. Dezember 2021 stattfinden - zumindest "hoffen" die Veranstalter laut eigener Aussage, dass alles wie geplant in der Ettlinger Altstadt stattfinden kann. Falls das so ist, gibt es wieder viele verschiedene Angebote in den Sternschnuppenhütten und ein Hygienekonzept.

Auch in Esslingen am Neckar gibt es bisher gute Nachrichten: Der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt ist für die Zeit vom 23.11 bis 22.12.2021 geplant, außerdem ist von einem Adventsmarkt in der Ritterstraße an den vier Adventswochenenden die Rede. Wenn alles dabei bleibt, darfst du dich hier zum Beispiel auch wieder auf einen Fackelzug zur Burg und mittelalterliche Musik im Münster freuen.

Kommt der Weihnachtsmarkt am Wasserturm dieses Jahr zurück? Sieht zumindest bisher so aus: Laut den Veranstaltern soll einer der größten Weihnachtsmärkte Deutschlands vom 22. November bis zum 23. Dezember 2021 stattfinden. Vielleicht heißt es dieses Jahr dann auch wieder:

In Ludwigshafen, Mannheim und Worms habt ihr heute nochmal die Chance, bis um 21 Uhr nach Last Minute-Geschenken zu stöbern. In Frankenthal bleibt der Weihnachtsmarkt bis zum 29.12. geöffnet, das Winterwäldchen auf dem Heidelberger Kornmarkt bis zum 1. Januar. In Mannheim öffnet vom 27. bis 31. Dezember dann schon wieder der Silvestermarkt auf den Kapuzinerplanken. Und im Winterdorf vor der Ludwigshafener Rheingalerie und auf dem Speyerer Weihnachtsmarkt könnt ihr sogar noch bis zum 6. Januar einen Glühwein schlürfen. #weihnachtsmarkt #glühwein #mannheimerweihnachtsmarkt #weihnachtsmarktmannheim #mannheim #speyer #ludwigshafen #worms #heidelberg #weihnachtsmarktludwigshafen #weihnachtsmarktspeyer #weihnachtsmarktworms #silvestermarktmannheim #pfalz #palz #rheinneckar #wirliebenrheinneckar #monnem #mannheimleben #ludwigshafenleben

In Heidelberg sind bisher wohl sogar verschiedene Weihnachtsmärkte und Attraktionen geplant: der Heidelberger Weihnachtsmarkt vom 18. November bis zum 22. Dezember 2021, der Weihnachtsmarkt Bismarckplatz vom 18. November bis zum 1. Januar 2022, das Winterwäldchen auf dem Kornmarkt vom 18. November bis zum 1. Januar 2022 und die Heidelberger Eisbahn auf dem Karlsplatz vom 18. November bis zum 9. Januar 2022.

Die Schlossweihnacht in Heidelberg fällt seit drei Jahren so oder so aus:

Vor drei Jahren war der romantische Weihnachtsmarkt am Heidelberger Schloss nur wenige Wochen vor Beginn abgesagt worden. Seit dem findet er gar nicht mehr am Schloss statt. Denn es hatte sich herausgestellt, dass die Population der streng geschützten Fledermäuse in den Winterquartieren rund um den Stückgarten sich in wenigen Jahren halbiert hatte. ##funfacts #funfact #wirliebenrheinneckar #weihnachtsmarkt #weihnachtsmarktheidelberg #heidelberg #heidelbergcastle #heidelbergerschloss #heidelberggram #rheinneckar #heidelbergweihnachtsmarkt #heidelbergliebe

Nach einigem Hin und Her wurde der Weihnachtsmarkt in Ulm letztes Jahr abgesagt und durch eine Online-Alternative ersetzt. Bei einem virtuellen Rundgang konnten Besucher*innen an Ständen vorbeispazieren, Bilder anklicken und shoppen. Dieses Jahr würden das viele am liebsten wieder im realen Leben machen.

Und tatsächlich sieht es bisher ganz gut aus: Für die Zeit vom 22. November bis zum 22. Dezember 2021 wurde ganz viel Weihnachtsstimmung auf dem Münsterplatz angekündigt.

Ein Kinder- und Märchenland, Konzerte, ein riesiger Adventskalender am Rathaus, die Eröffnungsfeier im Innenhof des Alten Schlosses - normalerweise hat der Weihnachtsmarkt in Stuttgart ziemlich viel zu bieten. Hoffentlich auch dieses Jahr wieder - geplant wird aktuell, dass er von 24. November bis 23. Dezember stattfindet.

Wenn alles gut läuft, findet dieses Jahr auch wieder der "Kurfürstliche Weihnachtsmarkt" in Schwetzingen statt. Als Termin wird im Moment der 25.11. bis 19.12. genannt, die geeignete Kulisse würde dann wieder das beleuchtete Schloss bieten.

Neues Jahr, neuer Versuch ein "coronataugliches Platzkonzept" auf die Beine zu stellen. Es wurde im Vorfeld wohl ziemlich viel diskutiert, jetzt steht aber ein Termin für den Weihnachtsmarkt in Reutlingen: Vom 24.11. bis 21.12 soll er verteilt auf Albtorplatz, Marienkirche und Weibermarkt, Tübinger Tor, Bürgerpark und Marktplatz stattfinden. Außerdem wird es ein strenges Hygienekonzept geben.

In Tübingen gab es noch nie DEN klassischen Weihnachtsmarkt. Hier findet in jedem Jahr die „chocolART“ statt. Im letzten Jahr gab es stattdessen coronabedingt die „Chocozeit“. Wie es dieses Jahr ausgeht, steht noch nicht fest. Die Veranstalter gehen davon aus, dass in der ersten Oktoberwoche neue Infos folgen werden.

"Königlicher Winterzauber" erwartet dich dieses Jahr wieder - sofern "es die gesetzlichen Vorgaben im Veranstaltungszeitraum zulassen". Wie im letzten Jahr soll auch diesmal wieder auf Licht und Atmosphäre gesetzt werden, einen Weihnachtsmarkt in dem Sinne gibt es auch diesmal nicht - um Gedränge zu vermeiden. Stattdessen wird der Außenbereich beleuchtet und das Burggelände und die Innenräume aufwendig geschmückt.

Der "Königliche Winterzauber" soll von 25.11.2021 bis 9.01.2022 stattfinden.

Weihnachtsmärkte 2021 in Rheinland-Pfalz