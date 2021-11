2020 wurden viele Weihnachtsmärkte abgesagt, doch wie ist die Lage 2021? Wir haben für dich gecheckt, wo und wie Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr stattfinden.

Aufgrund der schwankenden Inzidenz werden die Maßnahmen und Regelungen in Rheinland-Pfalz immer wieder angepasst. Es kann deshalb zu kurzfristigen Änderungen und nachträglichen Absagen von Weihnachtsmärkten kommen.

In diesem Artikel findest du Informationen zu den Weihnachtsmärkten in

Kaiserslautern

Bad Münster

Trier

Mainz

Neustadt an der Weinstraße

Speyer

Koblenz

Bernkastel-Kues

Zweibrücken

Weihnachtsmarkt 2021 in Kaiserslautern

In Kaiserslautern wird gerade schon aufgebaut: Laut aktuellem Stand findet der Weihnachtsmarkt vom 22.11 bis zum 23.12.2021 statt - allerdings mit etwas mehr Abstand zwischen den einzelnen Ständen als sonst. Über die Feiertage gibt es dann die gewohnte kurze Pause und vom 27. Dezember bis 30. Dezember soll es dann - so aktuell der Plan - als Silvestermarkt weitergehen. Falls sich die Lage aber doch noch drastisch verschlechtert, ist laut der Stadtverwaltung eine kurzfristige Änderung trotzdem möglich.

Der "romantische Weihnachtsmarkt" im Nahetal soll (unter Vorbehalt) an allen Adventswochenenden (das erste Adventswochenende ist am 27./28. November, das letzte am 18./19. Dezember) stattfinden. Es wurden Stände im Kurpark, in der Brunnenhalle und im Kurpavillon angekündigt, außerdem soll es ein weihnachtliches Programm geben. Ob dafür ein 2G+-Konzept notwendig ist, ist noch nicht ganz entschieden.

Auf der Homepage der Stadt Trier ist der Weihnachtsmarkt vom 19. November bis zum 22. Dezember angekündigt. Dieses Jahr mit drei Standorten: Hauptmarkt, Domfreihof und der Viehmarktplatz. Der Weihnachtsmarkt soll sich an den aktuellen Corona-Regeln und einem Sicherheitskonzept orientieren: Es wurde dafür eine 2G-Regelung angekündigt. Zutritt sollen dementsprechend nur Menschen mit Impfnachweis oder Genesenennachweis haben. Maskenpflicht oder Mindestabstände gibt es dafür erst mal nicht.

Weihnachtsmarkt 2021 in Mainz

Der Weihnachtsmarkt in Mainz soll dieses Jahr eigentlich stattfinden. Das hat der Mainzer Oberbürgermeister Ebling gegenüber dem SWR gesagt und das wurde auch immer wieder bestätigt - unter anderem auf der Seite der Stadt. Wir sagen hier trotzdem "eigentlich", weil die steigenden Corona-Zahlen und die angekündigten schärferen Corona-Maßnahmen noch ein paar Fragen aufwerfen.

Mehr dazu hier:

Weitere Informationen sollen wohl in den nächsten Tagen folgen.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Neustadter Marktplatz ("Weihnachtsmarkt der Kunigunde") ist im Moment vom 22. November bis 22. Dezember geplant. Zusätzlich sollen aber auch in den Weindörfern drumherum Weihnachtsmärkte stattfinden:

26.11. bis 28.11.21: Haardter Weihnachtsmarkt

Haardter Weihnachtsmarkt 03.12. bis 05.12.21: Hambacher Christkindlmarkt

Hambacher Christkindlmarkt 10.12. bis 12.12.21: Glühweinfest in Königsbach

Glühweinfest in Königsbach 4.12. bis 5.12. und 11.12. bis 12.12.: Mußbacher Weihnachtsmarkt der Nächstenliebe

Letztes Jahr gab es nur ein Rückblicksfoto (siehe Bild unten), dieses Jahr soll der Weihnachtsmarkt in Speyer mit angepasstem Konzept stattfinden. Geplant ist vom 22. November bis 9. Januar. Dabei sollen Stadtbummel und Weihnachstmarkt-Besuch miteinander verbunden werden können. Allerdings ist dafür eine Maskenpflicht im Gespräch.

Weihnachtsmarkt 2021 in Koblenz

Der Koblenzer Weihnachtsmarkt findet vom 19. November bis 9. Januar statt - aufgrund der aktuellen Corona-Lage aber mit einer 2G-Regelung an Essens- und Glühweinständen.

Auf der Seite von Bernkastel-Kues gab es die letzten Tage schon einen Countdown für den Start am 19. November. Geplant ist der Weihnachtsmarkt aktuell bis 19. Dezember. Zugangskontrollen, 2G- und 3G-Regeln soll es nicht geben, dafür aber eine weihnachtlich geschmückte Stadt und Verkaufsstände.

Der Weihnachtsmarkt in Zweibrücken findet voraussichtlich vom 3. Dezember bis 6. Dezember und vom 10.12. bis 12.12 statt.

