Häufiger und länger Hitze, stärkere Stürme, mehr Regen - und das schon in wenigen Jahren. Damit rechnen Forscher aus der ganzen Welt. Die Details im Weltklimabericht sind düster.

Die Flutkatastrophe in Deutschland, die Waldbrände in der Türkei, Griechenland und Italien und die extreme Hitze im Westen der USA - die Wetter-Extreme dieses Jahres könnten bald immer häufiger passieren. Davon gehen Forscher aus, die den neuen Weltklimabericht erstellt haben. Darin beschreiben sie die künftigen Folgen der weltweiten Klimaerwärmung.

Schlimme Hitzewellen, die bisher etwa alle 50 Jahre passierten, werde es künftig alle 10 Jahre geben. Extreme Wetterlagen werden demnach häufiger, Tropenstürme stärker, Regen- und Schneefälle nehmen zu und Waldbrände werden intensiver und dauern länger.

Weltklimarat: Klimwandel ist von Menschen gemacht

Die Forscher sind sich jetzt sicher, dass die Menschheit für den Klimawandel verantwortlich ist - beispielsweise durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe, also Kohle, Gas oder Öl. Im Weltklimabericht steht:

Es ist eindeutig, dass menschlicher Einfluss die Atmosphäre, Ozeane und das Land erwärmt hat.

Krasser Anstieg des Meeresspiegels in Zukunft möglich

Die Forscher gehen in ihrem Bericht davon aus, dass sich der Temperaturanstieg von 1,5 Grad nicht mehr verhindern lässt. Bereits in den 2030er Jahren werde dieser Wert überschritten, heißt es in dem Bericht. Das wäre früher als in vorherigen Prognosen.

Ohne Gegenmaßnahmen würde sich die Erde bis zum Ende des Jahrhunderts um mehr als zwei Grad aufheizen. Neben den Wetter-Extremen würde das auch zu einem Anstieg des Meeresspiegels führen. Je nach dem, wie viel wärmer die Erde wird, seien Anstiege des Meeresspiegels von mehr als 15 Metern bis zum Jahr 2300 nicht auszuschließen, heißt es im Weltklimabericht.

Erstellt wurde er von mehr als 230 Forschern aus 66 Ländern. Im Weltklimarat (IPCC) sind 195 Länder vertreten. Die Regierungen können den Bericht als Grundlage für politische Entscheidungen zum Klimaschutz nehmen.

