Seit dem 7. Juni können sich alle Menschen in Deutschland theoretisch gegen das Coronavirus impfen lassen. Sowohl in Impfzentren als auch in Arztpraxen gibt es in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz keine Impfpriorisierung mehr. Die Suche nach einem Termin für die erste Corona-Impfung ist nicht so einfach - auch weil die Impfstoffe weiterhin knapp sind. Verschiedene Tools sollen bei der Terminfindung helfen. Wie sie funktionieren und was sie können, checkst du hier. mehr...