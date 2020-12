Wie sicher sind Corona-Schnelltests?

Über Corona-Schnelltests reden gerade alle. Sie sollen immer häufiger eingesetzt werden, um die Pandemie weiter einzudämmen – zum Beispiel in Schulen und Kitas. Was sie bringen könnten und wie sicher sie eigentlich sind, checkst du hier.

Wie funktionieren Corona-Schnelltests?

Das Bundesministerium für Gesundheit erklärt auf seiner Seite, dass es im Moment zwei Test-Möglichkeiten gibt: PCR-Tests, bei denen die Proben in einem Labor untersucht werden müssen und Antigen-(Schnell-)Tests, die das Ergebnis innerhalb von Minuten auf einem Teststreifen anzeigen.

Bei diesen Corona-Schnelltests wird von geschultem medizinischen Personal ein Nasen- und/oder Rachenabstrich gemacht und die Probe dann auf das Testfeld gegeben. Falls die Probe SARS-CoV-2-Eiweiße enthält, reagieren die mit dem Teststreifen und verfärben ihn. Nach einigen Minuten (etwa 15 bis 30) erscheint auf dem Test dabei ein Streifen (negativ) oder es erscheinen zwei Streifen (positiv). Die Tests gelten aber als weniger empfindlich als die PCR-Tests, das bedeutet, dass ein negatives Ergebnis nicht unbedingt heißt, dass man nicht infiziert ist. Das kann auch bedeuten, dass einfach eine zu geringe „Virusmenge“ bei dem Abstrich vorhanden war.

Die Gefahr ist dabei, dass sich jemand wegen seines negativen Ergebnisses sicher fühlt und andere trotzdem ansteckt. Umgekehrt kann es aber auch passieren, dass ein Test fälschlicherweise positiv ausfällt, obwohl man nicht infiziert ist. Deshalb sollte ein positives Ergebnis im besten Fall durch einen PCR-Test überprüft werden.

Mai Thi vom YouTube-Kanal "maiLab" hat das mit den „korrekt positiven“ und „falsch negativen“ Tests in ihrem Video nochmal genauer erklärt.

Kann ich einen Corona-Schnelltest selber machen? Bisher durften Corona-Schnelltests nur von medizinischem Personal durchgeführt werden, weil wie beim PCR-Test ein Nasen- und/oder Rachenabstrich gemacht werden muss. Bei der Durchführung könnten bei ungeschulten Personen Fehler passieren, die das Testergebnis verfälschen. Hier sind sich jedoch nicht alle Wissenschaftler*innen einig: Virologe Alexander Kekulé von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg meint, jeder könne den Rachenabstrich selbst machen, es sei so einfach wie Gurgeln oder Zähneputzen. Seit dem 04. Dezember ermöglicht eine Verordnung, dass auch Lehrer*innen und Erzieher*innen nach einer Schulung Corona-Schnelltests bei sich selbst durchführen dürfen. Mehr Infos dazu bekommt ihr weiter unten. Vor Weihnachten können die Menschen jetzt in einigen Städten einen Schnelltest machen lassen. Aber auch hier wird er von medizinischem Personal durchgeführt.

Wie sicher sind Corona-Schnelltests?

Zwei Messgrößen sind hier wichtig: Die Spezifität, also dass der Test nicht bei tatsächlich Gesunden positiv anschlägt und damit falsch-positive Ergebnisse liefert. Die Sensitivität des Tests, also wie zuverlässig er tatsächlich Erkrankte als solche erkennt.

In Europa gibt es schon mehr als 200 zugelassene Schnelltests. Nach Angaben der Hersteller liegen die Tests in ca. 99% der Fälle zwar richtig, doch es wurden davon bisher aus Zeitgründen nur wenige unabhängig überprüft. Forscher*innen haben unter der Leitung von Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité sieben Schnelltests verglichen. Sie konnten nachweisen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem gesunden Menschen ein positives Ergebnis angezeigt wird, gering ist. Die Spezifität lag zwischen 88,24 und 100 Prozent.

Bei der Sensitivität kommt es darauf an, wann eine Person getestet wird und wie hoch ihre Viruslast ist. Die von der Berliner Charité verglichenen Tests haben alle bei einer ähnlichen Proteinkonzentration angeschlagen. Die untersuchten Schnelltests seien ausreichend genug, um übliche Viruslasten während der ersten Woche mit Krankheitssymptomen zu erkennen, sagt die Studie:

Die Sensitivitätsspanne der meisten [Antigentests] überlappt mit den Virenkonzentrationen, die üblicherweise während der ersten Woche mit Symptomen beobachtet werden, was für die meisten Patienten die infektiöse Periode ausmacht. Berliner Charité

VORSICHT: Ein Negativ-Test bietet keine Sicherheit für Weihnachten!

Auch über Weihnachten sollte auf Abstands- und Hygieneregeln geachtet werden wie zum Beispiel Masken und regelmäßiges Lüften. Außerdem sei ein negativer Corona-Schnelltest keine Sicherheit dafür, dass du über Weihnachten niemanden ansteckst, sagt die Vorsitzende des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz Barbara Römer. Denn die Antigen-Schnelltests seien nur eine Momentaufnahme.

Ein negativer Test am 23. Dezember muss nicht heißen, dass man nicht am 24. Dezember unterm Christbaum Corona-positiv ist. Barbara Römer, Vorsitzende des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz

Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen? Wo werden Corona-Schnelltests eingesetzt?

Die Bundesregierung soll planen, sich allein für Anfang 2021 (Januar bis März) rund 60 Millionen Schnelltests für Deutschland pro Monat zu sichern. Der Plan: Das Infektionsgeschehen mithilfe solcher Tests eindämmen und die an bestimmten Orten noch häufiger einsetzen.

Im Rahmen der Testverordnung vom 15. Oktober 2020 wird zum Beispiel vorgeschlagen, solche Antigen-Schnelltests in Pflegeheimen oder Krankenhäusern einzusetzen, weil dadurch häufiger und schneller getestet werden kann. Dazu gibt es aber auch Kritik: Unter anderem soll für so eine Vielzahl an Tests geschultes Personal fehlen.

Einzelne Bundesländer haben außerdem angekündigt, die Schnelltests flächendeckend in ganzen Gemeinden einsetzen zu wollen. Am 23. und 24. Dezember werden in vielen Städten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Corona-Schnelltests angeboten.

Zusätzlich sollen sich Lehrer*innen und Erzieher*innen laut Gesundheitsminister Spahn selbst auf das Coronavirus testen dürfen - nachdem sie eine entsprechende Schulung bekommen haben. Das ermöglicht eine entsprechende Verordnung seit Anfang Dezember. Damit ändert sich die Regelung, dass diese Tests nur von medizinischem Personal durchgeführt werden und es gibt mehr Menschen, die diese Tests machen könnten. Viele Fragen bleiben hier aber noch offen, zum Beispiel wer die Lehrer*innen und Erzieher*innen schulen soll.

