Der sogenannte harte Lockdown gilt ab Mittwoch für ganz Deutschland. Schärfere Beschränkungen auch für Weihnachten und Silvester, das haben Bund und Länder jetzt beschlossen. Was das für dein Silvester heißt und wie Weihnachten dieses Jahr mit deiner Familie aussehen könnte, checkst du hier.

Ab Mittwoch, 16. Dezember, gilt in ganz Deutschland ein sogenannter harter Lockdown. Dieser soll bis zum 10. Januar gelten. Heißt: neue Corona-Regeln und schärfere Einschränkungen. Mehr dazu, checkst hier:

Neue Corona-Regeln vor Weihnachten

Wie wird Silvester 2020? Das liest du ganz am Ende des Artikels!

Langfristig müssen Menschen vor dem Coronavirus geschützt werden. Jetzt also nur kurzzeitig die Füße still halten, nur um an Weihnachten dann wieder riesig zu feiern und danach wieder hohe Fallzahlen zu haben, ist keine Lösung.

Ausgangsbeschränkungen für Ba-Wü seit 12.12.

Das ist an Weihnachten erlaubt

Im Moment gilt: Es dürfen sich maximal 5 Personen aus zwei Haushalten treffen. Über Weihnachten (24. bis 26.12.) können vier weitere Personen aus dem engen Familienkreis (zu der bisher geltenden maximalen Personenzahl) dazukommen, erklärte Merkel.

Zum engen Familienkreis gehören sowohl Ehepartner als auch sonstige Lebenspartner sowie direkte Verwandte wie Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige, auch wenn dies mehr als zwei Hausstände bedeutet.

Niemand will und muss die Weihnachtsfeiertage einsam und alleine verbringen. Und ich glaube, dass jeder nochmals genau prüfen sollte, welches Risiko von Familienfeiern ausgehen kann. Ministerpräsidentin Malu Dreyer

Schon länger sprechen Expert*innen über das Thema Selbstquarantäne. Virologe Christian Drosten hat in einem Interview mit "DIE ZEIT" geraten, vor Weihnachten den Kontakt zu anderen nochmal bewusst zu verringern. Indem du dich selbst in eine Art Quarantäne begibst, Homeoffice machst (sofern möglich) und möglichst wenig Bekannte und Freunde triffst, ist das Risiko geringer, dass du infiziert bist und potentiell deine Familie ansteckst. (Und natürlich auch die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln beachten.)

Weihnachten mit der Familie: So könnte es in Deutschland dieses Jahr funktionieren

Auch wenn Treffen bis zu einer gewissen Anzahl erlaubt sind, fragen sich doch einige: "Sollte ich gerade überhaupt meine Familie treffen?", weil zum Beispiel Risikogruppen in der Familie sind. Diese Entscheidung ist sehr schwer, sieht man auch an Reaktionen wie diesen:

Meine Oma, die ich bewusst nicht besuche und bei der ich Weihnachten abgesagt habe, weil ich als Erzieherin viel zu viele Kontakte habe und gefährlich bin, hat mir heute vorgeworfen, dass ich mich nicht um sie kümmere. Und eventuell bin ich in Tränen ausgebrochen am Telefon. 🕷🦊Spinnefuchs🏡, Twitter, 29.10.2020, 23:35 Uhr

Es gibt aber Optionen für Weihnachten, die du bedenken kannst:

Weihnachten virtuell:

Es ist bestimmt oft nicht annähernd so schön, über Streams Weihnachten zu feiern, aber manchen bleibt nur das. Menschen, die in Quarantäne sind, oder auch einfach Leute, die selbst Angst von einer Infizierung oder der unbemerkten Infizierung der Familie haben, bleibt am ehesten ein virtuelles Weihnachten. Weiter unten findest du Ideen, wie du Weihnachten komplett mit Abstand feiern kannst.

Weihnachten auf Abstand:

Auch diese Form ist bestimmt nicht für alle möglich, aber für einige vielleicht eine gute Idee: Falls du Angst hast, unbemerkt Mitglieder der Familie zu infizieren, sie aber trotzdem sehen willst, ist ein Spaziergang draußen noch eine Option. Klar, auch nicht 100% sicher und auch nicht so kuschelig, wie alle abends um den Baum, aber wie gesagt: Normal ist dieses Jahr nichts. Ihr könnt euch immerhin sehen, aber besser Abstand halten. Durch Abstand und frische Luft ist der Kontakt mit Aerosolen, durch die sich Menschen anstecken können, geringer.

Eher unrealistisch - Schnelltest:

Wir machen einfach alle kurz einen Schnelltest vor Weihnachten und ab zum Familienfest? Unrealistisch, denn:





Es gibt nicht genug der Tests, deswegen werden sie eher für Risikogruppen oder Ähnliches verwendet (auch die enorme Menge an Tests könnte nur schwer gestemmt werden)

Schnelltest sind momentan nicht so verlässlich wie die "normalen" Tests

Der Test muss von geschultem Personal gemacht werden, um einen möglichst verlässlichen Abstrich zu machen

WIE SICHER SIND CORONA-SCHNELLTESTS?

Darum solltest du jetzt schon Weihnachten planen:

Warum ist uns Weihnachten eigentlich so wichtig? Warum sagen wir nicht, "dann fällt es halt aus"? Die Psychotherapeutin Christina Jochim erklärte das im Tagesschau-Podcast ganz einfach:

Wir brauchen Hoffnung. Christina Jochim, Psychotherapeutin und im Bundesvorstand der DPtV

Denn bei allem, was gerade abgesagt, geschlossen und eingeschränkt wird, brauchen wir etwas, auf das wir uns freuen. Und das ist momentan bei vielen Weihnachten. Diese Hoffnung und die Perspektive ist wichtig, damit wir nicht total grumpy oder auch traurig werden. Außerdem mögen Menschen es oft nicht besonders, die Kontrolle über etwas zu verlieren. Im Ungewissen zu sein, ob man jetzt seine Leute sieht oder nicht, das ist eine Art von Kontrollverlust.

Deswegen: Jetzt schon planen, gibt dir Orientierung, Kontrolle und eine Perspektive. Christina Jochim sagt, es ist gut, sich vorher schon vorzustellen, wie das Weihnachten dieses Jahr aussieht:

Jetzt aktiv vorstellen und überlegen: Bin ich jemand, der alleine was macht an Weihnachten oder macht mich das eher traurig? Dann jetzt schon dementsprechend planen. Christina Jochim, Psychotherapeutin und im Bundesvorstand der DPtV

Übrigens ist es auch vollkommen ok, dann "umzuplanen", weil zum Beispiel Beschränkungen geändert werden.

Wir können unsere Entscheidungen natürlich auch wieder ändern. Wir sollten sie aber vorher getroffen haben, um Orientierung zu haben. Christina Jochim, Psychotherapeutin und im Bundesvorstand der DPtV

Paketchen, Briefe und Co.

Ein Weihnachten alleine muss nicht einsam sein. Es geht auch viel darum, zu zeigen, dass man an an seine Familie gedacht hat. Also kannst du Pakete oder Briefe verschicken. Achtung: In diesem Jahr besonders darauf achten, alles rechtzeitig zu versenden, weil die Paketlieferdienste mit einem hohen Andrang rechnen.

Virtuelle Feiern

Denk' bei deiner Planung auf jeden Fall daran, ob zum Beispiel Oma und Opa auch technisch ausgestattet sind oder ob man sich darum noch kümmern sollte.

Per Video-Stream mit deinen Freunden und deiner Familie zusammenkommen und zum Beispiel gemeinsam Essen, Geschenke auspacken oder Spiele spielen, wäre eine Idee. Apps wie Zoom, Houseparty und Co. sind oft sogar gratis und haben teilweise bereits Spiele integriert.

Zoom, Houseparty, Jitsi und Co.: Sind Apps für Videochats hilfreich oder gefährlich?

Für Weihnachtsfeiern gibt es schon viele Möglichkeiten, virtuell zu feiern. Das kannst du natürlich auch auf Weihnachten selbst anwenden.

Es gibt virtuelle Escape Games und Krimievents, sogar einen virtuellen Weihnachtsmarkt, der seit dem 24. November offen ist und viele Plattformen bieten auch Feiern in virtuellen Räumen an. Das kostet teilweise ordentlich Geld, also quatsch mit deinen Freunden und deiner Familie, ob ihr darauf Bock habt oder euch auch ein kleiner Videocall mit Keksen ausreicht.

Silvester 2020: Keine Lockerungen in Baden-Württemberg

Darf Silvester gefeiert werden? Und wenn ja, wie? Im Moment heißt es aber sowohl in Rheinland-Pfalz als auch Baden-Württemberg: keine Lockerungen zum Jahreswechsel.

Das heißt: maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen.

Alkohol trinken in der Öffentlichkeit ist ab dem 16. Dezember verboten. Für Silvester 2020 gilt ein "An- und Versammlungsverbot". Wir können uns also nicht mit anderen auf der Straße treffen, anstoßen und Feuerwerk machen.

Auf großen Plätzen wird Feuerwerk komplett verboten sein, wo genau, bestimmen die Kommunen. Auch zuhause wird es schwer: Feuerwerkskörper dürfen dieses Jahr nicht verkauft werden.