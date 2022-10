Ist Barbie heute weniger problematisch?

Barbie ist die berühmteste und meistverkaufte Puppe der Welt. Doch seit Jahren steht sie immer wieder in der Kritik, wegen des Frauen- und Körperbilds, das sie vermittelt. Das soll sich aber mittlerweile komplett geändert haben. Was da wirklich dran ist, hat Aurora mal genauer unter die Lupe genommen und sich Barbies Entwicklung über die Jahrzehnte angeschaut. Außerdem spricht sie darüber, warum auch Jungs mit Barbie spielen können, warum die „curvy“ Barbie nicht wirklich „curvy“ ist und was es mit den ganzen Barbie-Filmen auf sich hat.