So manipulieren Dating-Coaches & Pick-Up Artists

In diesem Video geht es um Dating-Coaches und Pick-Up-Artists. Hört sich erstmal gar nicht so schlecht an: Jemand, der dir helfen will zu flirten und vielleicht sogar in eine Beziehung zu kommen. Dabei sind viele der Videos, die man dazu auf Social Media findet, extrem problematisch: Sie zeigen Methoden zur Manipulation, dubiose Dating-Tipps und toxische Männlichkeit. Viele Coaches bewerben mit den Videos ihre Coaching- Programme und verdienen mit der Verzweiflung von Menschen auch noch Geld. Wir zeigen euch, wie gefährlich das Ganze ist und wie ihr euch vor den manipulativen Methoden von Pick-Up Artists und Dating-Coaches schützen könnt.

Hilfsangebote:



Nummer gegen Kummer: https://www.nummergegenkummer.de

Krisenchat: https://krisenchat.de

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000 116 016

Kinder- und Jugendtelefon: 116111

Alle Angebote sind kostenfrei und anonym.