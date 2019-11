Mit YouTube-Videos zu lernen, ist total in. Diese Kanäle helfen dir in der Schule, in der Uni oder im Alltag!

Du hast ein Thema nicht verstanden oder checkst deine Hausaufgaben nicht? Youtube-Videos können da super hilfreich sein – das sagen fast die Hälfte aller 12- bis 19-Jährigen, die bei einer Studie vom "Rat für Kulturelle Bildung" befragt wurden. Doch auch wenn du nicht mehr zur Schule gehst, können dir viele Kanäle den Alltag erleichtern. Wir haben sie für dich gesammelt: 1. Mathe-Nachhilfe von Daniel Jung Nicht viel bla bla, kurz und knackig – so sind die Videos von Daniel Jung, der alle Mathe-Themen super erklären kann. Über 500.000 Leute haben seinen Kanal abonniert, auf dem er jede Woche kurze Mathe-Tutorials hochlädt. Ob Fünftklässler oder Mathe-Student – hier bekommt wirklich jeder Hilfe! STUDY WITH ME: ANDEREN BEIM LERNEN ZU GUCKEN IST JETZT ANGESAGT 2. Englisch bei der Merkhilfe Der Englisch-Unterricht ist schon eine Weile her? Mit den Videos der Merkhilfe kannst du englische Grammatik, Satzstellung oder Zeiten wieder auffrischen. Die Videos sind auf deutsch, fast nie länger als 6 Minuten und bringen alles Wichtige auf den Punkt! Auch für andere Fächer ist der Kanal mega hilfreich. We like! 3. The Simple Club Bei "The Simple Club" bekommst du Youtube-Nachhilfe in allen möglichen Fächern: Mathe, Biologie, Wirtschaft, Physik, Chemie oder Informatik. Ihre Videos sind schön visualisiert und witzig formuliert. So lernt es sich ganz easy! TEST: LERNAPPS FÜR SCHULE, STUDIUM UND FREIZEIT 4. Steuererklärung mit iLaw Deine Schulzeit ist schon lange vorbei und du MUSST so langsam erwachsen werden?😲 Damit du dich nicht länger vor der Steuererklärung drücken musst, gibt es den Kanal "iLaw", der dir dabei hilft und Seite für Seite mit dir durch geht. 5. Haushaltstipps von Lifehackerin „HILFE, MAMAAA!“ Du bist ausgezogen und total überfordert? Wünschst dir, dass deine Mutter jede Woche bei dir sauber macht oder dich bekocht? Nichts da! Mit den Videos von "Lifehackerin" lernst du, deinen Haushalt zu schmeißen und bekommst Tipps, wie man Flecken entfernt, die Mikrowelle reinigt und einfache Rezepte zum Kochen und Backen.