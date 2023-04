Ein kleiner Schritt für YouTube, ein großer Schritt für uns: Wir feiern 100.000 Abonnent*innen und nehmen euch mit hinter die Kulissen von BRUST RAUS.

Wir blicken nostalgisch auf unsere ersten Videos und freuen uns über viele Reactions wie zum Beispiel zuletzt von @Renzo69 auf unsere aktuellen Videos.

Außerdem schauen wir uns den Begriff "TikTok-Journalismus" etwas genauer an und sagen euch, warum wir das gar nicht so verkehrt finden. An dieser Stelle: Danke, dass ihr so seid wie ihr seid - empowernd, kritisch, konstruktiv und offen.

Lasst uns gemeinsam weiterhin die Brust raus machen und über viele spannende und neue Themen lernen!

