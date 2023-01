KI-Avatare: Warum der Hype problematischer ist, als du denkst

„Was machen wir, wenn KI noch besser wird?“ – Diese Frage haben wir uns erst vor ein paar Wochen in einem Video gestellt. Jetzt haben wir den Salat: KI ist sehr schnell, sehr viel besser geworden und aktuell überall auf Social Media zu finden. TikTok-Filter, Bildgeneratoren wie DALL-E und Midjourney oder Apps wie Lensa zaubern in wenigen Sekunden künstlerische Meisterwerke und begeistern damit Millionen von Menschen. Auf der anderen Seite verärgern sie aber mindestens genauso viele, denn die Kritik ist fast genauso groß wie der Hype. Es geht um Datenschutzprobleme, rechtliche Grauzonen, bei denen Kunstschaffende aktuell leer ausgehen und darum, dass KI alles andere als objektiv ist. In dieser Folge möchten wir uns das alles genauer anschauen. Außerdem lässt Walerija nicht nur KI-Avatare von sich selbst erstellen, sondern probiert sich durch die verschiedenen KI-Bildgeneratoren. Sie möchte herausfinden, wie aufwändig es wirklich ist, ein Kunstwerk zu erschaffen und stellt sich die Frage: Ist das nur ein Werkzeug für kreative Menschen? Oder wird und kann es sie irgendwann ersetzen? Und noch wichtiger: Wo soll das alles noch enden?