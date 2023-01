Beziehungen mit Altersunterschied: Zwischen Hate, Grooming und wahrer Liebe

"Das klappt doch eh nie!", "Waaaas? Das ist dein Partner? Ich dachte, er sei dein Opa! OMG!", "Puh, sie hat sich doch nur einen Sugar Daddy gesucht...". Würden wir jetzt noch einen Satz mit "Daddy Issues" posten, wären die Vorurteile gegen Age Gap-Beziehungen komplett! Aber wieso sind Beziehungen mit hohem Altersunterschied eigentlich so umstritten?

Nicht nur in Filmen & Serien sehen wir oft Partnerschaften, in denen die Frau über 10 oder 20 Jahre jünger als der Mann ist, sondern auch im realen Leben sind Age Gap-Beziehungen keine Seltenheit. Es gibt auch Partnerschaften, in denen der Mann jünger ist als die Frau - nur fällt hier das Urteil der Gesellschaft anders aus...

Wieso eigentlich? Wann sprechen wir von "Daddy Issues", von "Grooming" oder von einer "Midlife Crisis"? Und wann werden Age Gap-Beziehungen vielleicht sogar gefährlich?

BRUST RAUS-Host Walerija hat dazu Mona interviewt. Sie ist mit Wilfried verheiratet - er ist 62 Jahre alt, sie ist 30. Welche Hate-Kommentare bekommen Mona und Wilfried zu hören und wie unterscheidet sich ihre Beziehung zu einer OHNE Altersunterschied?

