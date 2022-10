Warum geht uns die Trennung von Bibi und Julian so nahe?

Das YouTube-Paar Bianca und Julian Claßen – besser bekannt als Bibis Beauty Palace und Julienco – hat sich laut eigenen Angaben getrennt und seitdem für viele Emotionen und Reaktionen gesorgt. Es werden Statements gefordert, wütende Kommentare geschrieben, es findet eine öffentliche Paparazzi-Jagd statt und auf TikTok kursieren Unmengen an Theorien und Gerüchten darüber, was wohl der wahre Grund für diese Trennung sein könnte, oder ob das Ganze nicht doch nur ein Prank und ein großes soziales Experiment sein könnte. Walerija schaut sich in dieser Folge mal ein paar der Reaktionen genauer an und möchte herausfinden: Wieso gehen uns öffentlichen Trennungen von fremden Menschen eigentlich so nahe? Wieso glauben wir, dass wir einen Anspruch auf eine Antwort oder ein Statement haben? Wir begeben uns in die Welt des YouTube-Kanals Bibis Beauty Palace und versuchen zu rekonstruieren, wie sie sich so eine intensive Community aufbauen konnten und wie die Grenzen zwischen virtueller und echter Welt angefangen haben zu verschwimmen.