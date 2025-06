Immer mehr Promis und Creator*innen zeigen ihren Glauben offen und leben diesen auch in Freikirchen aus – von TikTok-Star Milane bis zu Hailey Bieber. Freikirchen wirken jung, modern und nahbar.

Auch BRUST RAUS-Host El war lange Teil einer Freikirche. Gottesdienste, Bibelkreise, Kindergottesdienst – bis zum Alter von 15 war die Gemeinde wie ein zweites Zuhause. Doch mit der Pubertät kam der Bruch. Der Druck, „rein“ zu bleiben, bestimmte ihr Leben: kein Sex vor der Ehe, keine lauten Gedanken, keine zu große Freiheit.

Rückblickend fragt sich El: Wie stark hat sie diese Zeit geprägt? Und wie viel Kontrolle üben solche Gemeinschaften über ihre Mitglieder aus? In diesem Video spricht El mit der Diplom-Pädagogin Sarah Pohl vom Zentrum für Weltanschauungsfragen Baden-Württemberg und mit Dr. Maren Freudenberg, die zur Pfingstlich-charismatischen Szene forscht.

Gemeinsam werfen sie einen Blick auf Strukturen, Rollenbilder und Machtmechanismen in Freikirchen – und darauf, warum diese Gemeinden für so viele junge Menschen trotzdem so attraktiv sind.

Bin ich in einer Sekte großgeworden?

