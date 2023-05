100.000 mal DANKE ❤️ Behind the Scenes bei BRUST RAUS #lassraus

Ein kleiner Schritt für YouTube, ein großer Schritt für uns: Wir feiern 100.000 Abonnent*innen und nehmen euch mit hinter die Kulissen von BRUST RAUS. Wir blicken nostalgisch auf unsere ersten Videos, freuen uns über viele Reactions wie zum Beispiel zuletzt von Rezo auf unsere aktuellen Videos. Außerdem schauen wir uns den Begriff "TikTok-Journalismus" etwas genauer an und sagen euch, warum wir das gar nicht so verkehrt finden. An dieser Stelle: Danke, dass ihr so seid wie ihr seid: Empowernd, kritisch, konstruktiv und offen. Lasst uns gemeinsam weiterhin die Brust raus machen und über viele spannende und neue Themen lernen. 💘💘