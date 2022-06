Wie problematisch ist die Cancel Culture wirklich?

Jeder kennt sie und ist safe schon einmal direkt oder indirekt mit ihr konfrontiert worden: Die Cancel Culture! Oder besser gesagt: Der Moment, wenn jemand etwas sagt oder tut, was nicht ganz den sozialen und kulturellen Werten entspricht. Die Gesellschaft reagiert dann darauf und cancelt - heißt: Wir glauben demjenigen jetzt nicht mehr. Egal was hier noch versucht wird. Und irgendwie hat deshalb gefühlt jeder ein wenig Respekt oder sogar Angst vor der Cancel Culture. Walerija hat sich in diesem Video die Frage gestellt, ob diese Angst überhaupt berechtigt ist, wer oder was eigentlich DIE Cancel Culture ist und vor allem: Finden wir das gut, dass die Leute direkt die Konsequenzen ihrer Handlung spüren oder sollten wir das Ganze doch eher kritisch betrachten?