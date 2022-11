Cute Aggression: Wieso uns niedliche Sachen aggressiv machen 😈

Kennt ihr das? Ihr seht etwas ziemlich niedliches und wollt es einfach zerdrücken oder beißen? Ihr werdet irgendwie ein wenig wütend, weil irgendwas mega süß ist? Ja - das nennt man: Cute Aggression! Davon gibt es nicht nur auf TikTok unzählige Videos mit Haustieren, sondern auch Eltern berichten von diesem Phänomen, wenn sie von ihrem Nachwuchs erzählen. Und wer sich denkt: Hold on, warte...was? Genau das hat sich Aurora auch gefragt und wollte dafür eine Erklärung finden. Cute Aggressions sind dimorphe Gefühle, also Emotionen, die gegensätzlich zueinander sind. Ihr lacht - aber weint dabei. Oder werdet eben wütend, wenn etwas putzig ist. Ob das normal ist oder auch gefährlich sein kann - darüber klärt euch Aurora in diesem Video auf.