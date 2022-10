GNTM, Miss Germany, Victoria's Secret: Wie divers ist die Modebranche wirklich?

Ob bei der aktuellen Staffel Germany's Next Topmodel, Miss Germany oder Victoria's Secret: Diversität wird in der Modebranche großgeschrieben! Wir sehen immer mehr Vielfalt in den unterschiedlichen Casts und auf den Laufstegen, doch: Wie divers sind die Unternehmen hinter den TV-Formaten und Modemarken wirklich? Sehen wir die Vielfalt der Menschen nur, weil es der Quote gut tut und Unternehmen davon profitieren, oder ist es wirklich ernst gemeinte und gelebte Diversität? Walerija hat mit Soziologin und Vize Miss Germany 2021 Katharina Wohlrab gesprochen, um zu erfahren, was Diversity Washing überhaupt bedeutet. Wie schätzt Katharina Formate wie GNTM, Miss Germany und Victoria's Secret ein? Walerija durfte auch hinter die Kulissen von Heidis Modelcontest schauen, denn sie hat mit EX-GNTM-Teilnehmerin Sara Ullmann gesprochen.