Der Trennungsschmerz, über den zu selten gesprochen wird

Wahrscheinlich hat so gut wie jeder von uns schonmal eine gute Freundschaft zu Ende gehen lassen. Egal ob durch Streit, Auseinanderleben oder Ghosting: Der Herzschmerz, der dadurch entstehen kann, wird von vielen unterschätzt. Während wir Beziehungstrennungen nicht nur massenhaft in verschiedenen Romcoms sehen, wissen wir auch, was auf uns zukommen kann. Bei Freundschaftstrennungen sieht das ein bisschen anders aus. Walerija möchte deswegen in diesem Video herausfinden: Wieso belastet uns manchmal ein Freundschafts-Aus SO sehr? Macht man überhaupt richtig „Schluss“ mit Freunden? Und wenn ja, wie? Dafür haben wir mit Julia Hahmann gesprochen. Sie ist Professorin für soziale Arbeit an der Hochschule Rheinmain in Wiesbaden und Freundschaftsforscherin und weiß: Wieso gehen Freundschaften zu Ende? Und wie können wir vielleicht doch noch zueinander finden? Holt die Taschentücher raus und lasst es uns gemeinsam beim nächsten Freund*innen-Breakup besser machen, in dem wir anfangen, darüber zu sprechen!