Euphoria: Warum wir gerne emotional belastende Serien schauen

Der Hype um die Serie Euphoria ist EXTREM. Es geht um Sexualität, Depressionen, Drogenmissbrauch, Pornografie, Freundschaft, Tod, sexualisierte Gewalt, Slut Shaming, Nacktheit - ja, und genau solche ernsten und belastenden Themen schauen wir uns während unserer Freizeit in Serien wie Euphoria an. Aurora hat sich in diesem Video die Frage gestellt, wieso wir das eigentlich so feiern: Warum schauen wir zum Entspannen gerne Leuten in emotionalen Krisen und psychischen Ausnahmesituationen zu? Was fasziniert uns so daran? Aurora hat für euch den Hype hinter der Serie, aber auch die Kritik abgecheckt.