Warum es egal ist, ob du extrovertiert oder introvertiert bist

Seid ihr eher extrovertiert? Introvertiert? Gar nichts von beidem? Oder beides so ein bisschen? Und warum ist es überhaupt wichtig, das zu wissen? In diesem Video stellt sich Walerija die Frage, wieso wir Menschen in Schubladen stecken und die Gesellschaft in extrovertierte und introvertierte Personen unterteilen. Ziemlich oft tauchen TikToks und Memes mit den bekannten Klischees zu den unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen auf und wir fragen uns: Stimmen die wirklich? Woran liegt das, dass jemand extrovertiert oder introvertiert ist? Gibt es dafür eine Erklärung? Und vor allem: Stimmt es, dass extrovertierte Menschen erfolgreicher sind? Walerija möchte rausfinden, welches Persönlichkeitsmerkmal auf sie zutrifft und checkt mal ab, was es im Internet so dazu gibt und wagt sich an einen Test.