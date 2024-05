Besser aussehen durch richtige Farben?!

Wisst ihr eigentlich schon, welcher Farbtyp ihr seid? #Coloranalysis könnte es euch verraten! Videos zum Thema fluten seit einiger Zeit alle möglichen Social Media Plattformen, in denen Leute durch Farbfilter, ChatGPT oder professionelle Farbtyp-Analysen herausfinden wollen, welche Farbpalette „die perfekte“ für sie sein könnte. Aber warum macht man das überhaupt? Laut verschiedenen Blogs, Artikeln oder Unternehmen heißt es zum Beispiel, dass die richtigen Farben einen frisch, attraktiv, jung und stark aussehen lassen können. Die falschen Farben dagegen eher: müde und krank. Außerdem soll man mit der passenden Farbpalette nachhaltiger leben und Geld sparen können! Klingt gar nicht so verkehrt, oder? Walerija wollte in diesem Video deswegen herausfinden, ob Farben wirklich so eine Macht haben. Also hat sie eine Farbtyp-Analyse für El und sich organisiert, ist dem Trend der Farbtyp-Analyse auf den Grund gegangen und hat mit Farbpsychologen Axel Buether von der Bergischen Universität Wuppertal gesprochen, um zu verstehen, was „richtige“ oder „falsche“ Farben sein können. Ob sie ihren Lieblingspulli aus einer theoretisch unpassenden Farbpallette behalten wird? Das seht ihr im Video!