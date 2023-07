Wer bestimmt Fashiontrends?

Y2K, Quiet Luxury, Recession Core oder Clean Girl: Große und kleine Fashiontrends dominieren nicht nur die TikTok-Feeds, sondern auch die Kollektionen der Fast Fashion Unternehmen. Aber selbst, wenn wir bei schnelllebigen Trends nicht mitmachen möchten: Kleidung ist – ob wir wollen oder nicht – ein essenzieller Teil unseres Lebens. Wir können dadurch Menschen schneller beurteilen, uns dadurch ausdrücken oder uns unter Druck setzen lassen. Aber wie entstehen Fashiontrends überhaupt? Und was können sie über uns aussagen? Walerija wollte das herausfinden und hat dafür mit Prof. Dr. Diana Weis gesprochen. Sie ist nicht nur Autorin und Journalistin, sondern auch Modeprofessorin an der BSP Business School in Berlin und weiß, wie sehr Status und Kleidung zusammenhängen. Wir klären in dieser Folge: Was haben Serien wie Succession oder Euphoria mit Trends zu tun? Wieso ist Mode politischer, als man vielleicht zuerst denkt? Und wie können und sollen wir mit unserer Kleidung umgehen und gleichzeitig aufs Klima achten?