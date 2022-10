Wieso Freundschaften NICHT so sind wie in Filmen & Serien 💔

#freundschaften #bestfriendsforever Wahre Freundschaft. Ein Bund fürs Leben. Für sie ist kein Weg zu weit. Wir gehen zusammen durch gute, aber auch schlechte Zeiten. Durch Höhen und Tiefen. Hand in Hand - für immer und ewig...stimmt das? Halten Freundschaften wirklich ein Leben lang? So, wie es in Filmen und Serien meistens dargestellt wird? Oder ist es ganz normal, dass wir im Alter immer weniger Freundschaften haben? Aurora hat sich in diesem Video die Frage gestellt, wie krass Filme und Serien das Bild von “wahrer Freundschaft” geformt – und vielleicht sogar verfälscht haben? Und wie kommt man auch wieder aus einer Freundschaft raus, wenn man merkt: Nope, ist nicht mehr?