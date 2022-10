Der Aufstieg von Harry Styles - Zwischen Hype, Männlichkeit und Queer-Baiting

Harry Styles - kaum ein anderer Künstler sorgt aktuell für so viele News, Hit-Songs und vor allem Fragen: Wie wurde das frühere One Direction Mitglied zu einem der größten Namen im Pop? Ist der Hype um Harry Styles gerechtfertigt? Warum ist Harry Styles ein Vorbild? Aber auch: Sollte sich Harry Styles labeln? Walerija versucht Antworten auf diese Fragen zu finden und schaut sich in diesem Video an, wieso sein Style nicht nur für viel Lob, sondern auch für Kritik von allen möglichen Seiten sorgt, wieso er eine besondere Beziehung zu seinen Fans hat und wieso seine Sexualität für viele Spekulationen sorgt.