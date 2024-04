Decision Fatigue: Deshalb kannst du dich nicht entscheiden

Jeden Tag müssen wir Entscheidungen treffen. Und dabei haben wir teilweise so viel Auswahl, dass es echt überfordernd werden kann: Von kleinen Dingen wie "Welche Serie will ich heute schauen?" zu Lebensentscheidungen wie "Was möchte ich eigentlich beruflich machen?". Was macht dieses Überangebot mit uns? Wie lernen wir, bessere Entscheidungen zu treffen? Und wie geht es damit Menschen, die sensibler sind als andere? Dazu haben wir mit @EllaTheBee gesprochen - sie ist nämlich hochsensibel. Außerdem hat uns Psychologin Urooba das Ganze auch wissenschaftlich eingeordnet.