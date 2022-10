Astrologie & Horoskope - Warum wir den Sternzeichen-Trend nicht hassen sollten

Hand auf's Herz: Wer von euch hat sich zuletzt ein Horoskop durchgelesen und gesagt "OMG, das bin SO ich!?" Und wer von euch hat sich schonmal ein Sternzeichen Meme angeschaut und die Augen verdreht, weil das super peinlich ist? In diesem Video wollen wir über beide Lager sprechen: Über die, die an Astrologie glauben und über die, die die Leute hassen, die daran glauben. Aurora taucht ein in die Welt der Astrologie und Sternzeichen und versucht zu klären, was da wirklich dran ist, was ein Serienmörder damit zu tun hat und wieso wir das alles etwas weniger ernst nehmen können.