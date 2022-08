Der gefährliche Kleiderbügel-Trend auf TikTok! #mybodymychoice

In den USA wurde das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche gekippt - und gleichzeitig geht auf TikTok der Kleiderbügel-Trend viral. Wie hängt das zusammen?

Der Kleiderbügel ist das Symbol für illegale Abtreibungen geworden, die Frauen damals durch spitze Gegenstände selbst durchgeführt haben. BRUST RAUS-Host Walerija würde nicht kritisch darüber mit euch in diesem Video sprechen, würden die, die den Trend mitmachen, dabei auch aufklären. Nur leider wird das nur im seltensten Fall auch gemacht.

Abtreibung in Deutschland: Wie Mareike ihren Schwangerschaftsabbruch erlebt hat

Deshalb stellt sie sich die Frage: Wie konnte es überhaupt zu solch einer Gesetzesänderung in den USA kommen? Was bedeutet das jetzt konkret? Und: Was ist so gefährlich an dem Kleiderbügeltrend auf TikTok und was könnte man besser machen?

