Können wir nicht mehr mit Kritik umgehen?

Für viele von uns ist sie ein täglicher Begleiter: Die Kritik! Gefragt oder ungefragt, konstruktiv oder einfach nur totaler Bullshit... sie wird geäußert. Und das vor allem immer mehr auf Social Media. YouTube ist voll mit “Zerstörungsvideos” und darauffolgenden Statements. Leeroy, Rezo, Montana Black, Shirin David, Thomas Gottschalk oder Fynn Kliemann – wir könnten ewig so weiter machen. Aber: Wieso schauen wir uns eigentlich so gerne an, wie jemand kritisiert wird? Und wie geht man am besten mit Kritik um? Wann ist man kritikunfähig und wie kann man Kritik gut äußern? El schaut sich in diesem Video an, ob Statements wirklich immer Sinn machen und wann Kritik keine Kritik mehr ist, sondern Mobbing oder sogar Hate. Dafür spricht sie unter anderem mit Kim Hoss, die selbst von verbalen Gewaltdrohungen betroffen ist.