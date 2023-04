Lästern & Gossip: Zwischen Frauenfreundschaften und Maulkörben

Wir alle haben schon einmal gelästert. Richtig? "Nein, ich doch nicht!! Ich lästere nicht, ich stelle fest!" - kommt dann nicht selten als Reaktion.

Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann hat jeder von uns schon einmal über eine Person geredet, die nicht im Raum war. Ob positiv oder negativ. Gossip hat für einige einen großen Reiz. Wo genau "Klatsch und Tratsch" diesen Reiz hat, warum das Ganze noch sehr viel tiefer geht, als wir vielleicht denken & wie das besonders bei Frauen noch als Waffe genutzt wird - das hat sich Aurora genauer angeschaut.

Egal ob in Serien & Filmen wie Bridgerton, Mean Girls, Do Revenge... oder im realen Leben wie bei Selena Gomez, Hailey Bieber und Kylie Jenner: Gossip und die "Mean Girl-Energy" gibt es super oft! Was genau es mit der "Mean Girl-Energy" auf sich hat, checken wir in diesem Video ab!

