"Und der Oscar für den kleinsten BH geht an..." - solche Heads konnte man zu den diesjährigen Oscars lesen, aber: Gibt es nicht viel Wichtigeres, über das wir reden sollten? Was ging die letzten Wochen auch hinter den Kulissen von BRUST RAUS ab und wieso waren uns Themen wie Nepo-Babys und Schule so wichtig? Darüber redet Shannon heute mit Walerija und El in unserem neuen Format: #lassraus! Außerdem haben Sashka und Kyzer auf unser Video zu Family-Bloggern reagiert & auch das schauen wir uns mal genauer an.