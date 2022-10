Love Island & Are You The One - Aurelia im Interview: So hoch ist der Druck auf Reality TV-Stars

In Reality TV Sendungen wie „Love Island“ und „Are You The One“ suchen Kandidat*innen wie Aurelia nach der großen Liebe. Oder nach der Influencer-Karriere danach. Oder nach allem ein bisschen? Viele Menschen – dazu zählt auch Walerija – schauen sich diese Sendungen sehr gerne an. Aber was für uns eine unterhaltsame Sendung am Abend ist, kann für Menschen, die bei solchen Shows teilnehmen, eine lebensveränderte Erfahrung werden. So auch für Aurelia – sie hat gleich bei beiden Shows mitgemacht. Wir wollten herausfinden: Was passiert in der Villa genau und wieso eskalieren manche Situationen so schnell? Und was passiert vor allem „im Leben danach“? Aurelia stand nach der Show plötzlich in der Öffentlichkeit, hat ihren Job aufgegeben und wurde zur Influencerin – mit allem was dazu gehört. Und das sind leider auch die nicht so schönen Seiten wie Morddrohungen und Bodyshaming. Wie Aurelia damit umgeht, wieso sie nicht mal erwartet hat, dass sie bei Love Island genommen wird und was sie am Schönsten fand an den Shows, seht ihr in dieser BRUST RAUS Folge.