Durch TikTok glücklicher & produktiver? Wieso wir diese Hacks hinterfragen sollten

Das neue Jahr hat angefangen, Vorsätze wurden umgesetzt und wahrscheinlich wieder vernachlässigt. Und vor allem wurden fleißig Tipps geteilt, wie man es endlich schafft, das Beste aus seinem Jahr und vor allem sich selbst rauszuholen. New Year - same 💩 eben.

Wenn ihr in letzter Zeit TikTok geöffnet habt, dann kann es sein, dass diese Optimierungshacks auch auf eurer For You-Page gelandet sind: Das "Lucky Girl-Syndrome", bei dem man nur mit der Kraft seiner Gedanken ein Leben manifestiert, bei dem alles immer nach Plan läuft. Oder der "5am Club", bei dem man um 5 Uhr morgens aufsteht und nach der "20/20/20-Methode" lebt. Es geht aber noch extremer: Das 12-Wochen-Jahr, bei dem man das Jahr nicht auf 365 Tage denkt, sondern es auf 12 Wochen verkürzt. Genauso wie die Deadlines für die eigenen Vorsätze.

Phew, das muss man erst mal hinkriegen. Was können diese Hacks? Können sie uns tatsächlich motivieren? Oder setzen sie uns eher unter Druck? Und wieso müssen wir überhaupt die ganze Zeit produktiv sein? Diese Fragen möchte Walerija in diesem Video klären und holt sich dafür die Einschätzung von Therapeutin Julia vom Instagram-Kanal @fuehlen_wir. Sie hat sich die Trends für uns angeschaut und verrät uns, wie wir mit sowas in Zukunft am besten umgehen können.

