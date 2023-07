Wie Mobbing Leben zerstört

Mobbing kann jeden treffen. Und wenn man sich mal die Zahlen dazu anschaut, sind leider wirklich viele von Mobbing und Cybermobbing betroffen. Mobbing und Cybermobbing können krank machen oder sogar bis zum Tod führen. Doch warum mobben Menschen andere, die eindeutig unterlegen sind? Das schauen wir und in diesem Video an. Dazu sprechen wir mit der angehenden Psychologin Amira, die bei Krisenchat arbeitet und fragen sie, wie man sich vor Mobbing schützen oder andere unterstützen kann, die davon betroffen sind. Außerdem erzählt uns Ellie ihre Geschichte: Für sie war Mobbing jahrelang Alltag. Sie gibt uns einen Einblick in ihr damaliges Leben und erzählt uns, was das damals mit ihr gemacht hat.