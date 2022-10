Will wirklich keiner mehr arbeiten? Bye, Bye Hustle Culture 👋

Früher Hustle Culture, heute: "Ich träume nicht mehr von Arbeit!"?! Aktuell wird sehr viel darüber diskutiert, wie, wie lange und wie oft wir eigentlich so arbeiten sollen. Von kürzeren Arbeitszeiten, über die 4-Tage-Wochen, zu remoter Arbeit und Jobsharing-Modellen - viele Möglichkeiten, die Arbeitszeit flexibler zu gestalten werden aktuell schon getestet und ausprobiert. Aber welches Modell macht für wen Sinn? Und wieso verändert sich unsere Einstellung zur Arbeit so stark? Wieso würden die Gen Z und Millenials lieber arbeitslos statt unglücklich in ihrem Job sein? Und wieso hat sich unsere Arbeitszeit seit den 80er Jahren quasi nicht mehr verändert? Walerija wühlt sich in dieser Folge mal durch die verschiedenen Studien, Umfragen, YouTube-Videos, TikToks und Experimente zum Thema Arbeit und stellt sich die Frage: Leben wir um zu arbeiten oder arbeiten wir um zu leben?