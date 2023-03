Streit um Nepo-Babys: Erfolgreich nur wegen der Eltern?

Das Internet kann nicht aufhören, über Nepo-Babys zu reden. So werden die Kinder von berühmten oder einflussreichen Personen genannt. Von Lily-Rose Depp über Leni Klum bis hin zu Angelina Jolie: Dass Kinder in die Fußstapfen ihrer Eltern treten, ist nicht neu. Aber sie sind gerade in den Medien so präsent wie noch nie. Werden Nepo-Babys wirklich bevorzugt behandelt? Oder müssen sie doch genauso hart arbeiten wie alle anderen? Ist der Druck, einem großen Namen gerecht zu werden, auch eine Belastung? Und können sie überhaupt Talent haben oder sind sie nur wegen ihren Eltern da, wo sie sind? Walerija möchte ihren Senf zu dieser Diskussion auch dazugeben, schaut sich die Stammbäume und Aussagen der Nepo-Babys genauer an und findet, dass das nicht nur sinnloser Hate ist, sondern eine wichtige Diskussion, die längst überfällig war.