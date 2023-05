Warum du niemals die perfekte Mutter sein wirst

Mamas, die ein paar Wochen nach der Geburt den perfekten Body haben, keine Probleme mit dem Stillen und immer perfekt gestylt sind. Und ihre Babys sind immer in hübschen Klamotten, sitzen still da, essen ihr Obst und machen dabei auch nie Flecken. Und klar, sie können sich mit eineinhalb Jahren in ihrem beigen Tipi selbst beschäftigen. Hach, Mama sein kann ja richtig easy sein. Schön wär’s! El spricht in diesem Video über die unrealistische Vorstellung und dem gesellschaftlichen Druck gegenüber Müttern, den sie selbst gespürt hat und möchte die Fragen klären: Was macht der Stress mit Müttern? Was hat die NS-Zeit mit dem heutigen Bild der perfekten Mutter zu tun? Und wie kriegt man es hin, seine eigene Definition vom Mutter-sein zu verinnerlichen?