OnlyFans: Online für Geld ausziehen empowert?

Erst hieß es: OnlyFans will „sexuell explizite Inhalte“ verbieten. Kurze Zeit später hieß es, dass OnlyFans die Inhalte doch erlauben will. Für viele Content Creator*innen, die dort hauptberuflich unterwegs sind, hat das richtige Existenzängste ausgelöst. Darüber haben wir mit Naiad gesprochen. Sie ist ebenfalls Conent Creatorin auf OnlyFans. Sie hat uns erzählt, wie sich das ganze Hin und Her für sie angefühlt hat, wie ihr Job dort eigentlich aussieht und inwiefern sich online ausziehen für Geld und Feminismus für sie zusammenpassen.