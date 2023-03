Oscars, Schule abgebrochen & keine Lust auf Networking #lassraus

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

"Und der Oscar für den kleinsten BH geht an..." - solche Heads konnte man zu den diesjährigen Oscars lesen, aber: Gibt es nicht viel Wichtigeres, über das wir reden sollten? Was ging die letzten Wochen auch hinter den Kulissen von BRUST RAUS ab und wieso waren uns Themen wie Nepo-Babys und Schule so wichtig?