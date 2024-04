Wenn du die Kontrolle über deinen Kopf verlierst

Nachdenken ist grundsätzlich nichts Schlechtes und sogar notwendig, um sich über viele Dinge klar zu werden. Doch manchmal kommt man aus diesem Gedankenstrudel einfach nicht mehr raus und überdenkt vielleicht Sachen, die man gar nicht überdenken müsste. Sei es die Outfitwahl oder das Zermürben darüber, ob Person XY einen nicht mehr mag, weil sie seit einer Stunde nicht mehr auf deine Nachricht geantwortet hat. El schaut sich in diesem Video gemeinsam mit Psychologin Urooba an, ab wann es sogar gefährlich werden kann zu "overthinken" und was das mit dem Selbstbewusstsein machen kann.