Plötzlich viral gegangen: Wenn TikTok dir sagt, wer du bist

Die Hoffnung viral zu gehen hat gefühlt jeder, der auf Social Media Content hochlädt. Doch was passiert, wenn man dann WIRKLICH viral geht und plötzlich berühmt ist? Nicht nur wir haben letztens geträumt von....ihr wisst schon. Einem Land in dem für immer Frühling ist. Kennt ihr den Song? Er ist von @soffiemusic und sie ist mit diesem Song dadurch zu dem Gesicht für Demonstrationen für die Demokratie geworden. Sie als Musikerin möchte Menschen mit ihren Worten berühren. Darüber hinaus steht sie jetzt durch TikTok aber auch für Aktivismus. Wie ist es für etwas zu stehen, was SO nie beabsichtigt war? Wie funktioniert Personal Branding überhaupt und was ist das? Warum verbinden wir bekannte Gesichter immer direkt mit einem Thema? Pamela Reif steht für Sport und Jeremy Fragrance für Parfum. Und Johanna, aka die Bananenfrau auf TikTok für...Bananen?