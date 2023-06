Warum du aufhören solltest, zu nett zu sein

Du hast einen Burger bestellt, bekommst stattdessen eine Pizza, sagst aber nichts? Wenn du versuchst, neue Freundschaften zu schließen, passt du dich komplett den anderen an? Du kannst nur sehr schwer "Nein" sagen? Du entschuldigst dich dafür, dass es regnet? Dann bist du vielleicht ein People Pleaser! Was genau dahinter steckt, wann das Ganze schädlich werden kann und wie man damit aufhört, erfahrt ihr in dieser Folge!